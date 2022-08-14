كرة سلة – مصر تحصد أمم إفريقيا للناشئين للمرة الخامسة في تاريخها

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما

فاز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 18 عامًا لكرة السلة، بتغلبه على مدغشقر صاحبة الأرض بنتيجة 81\54.

وسيطرت مصر على المباراة بالكامل وأنهت الربع الأول متقدمة بنتيجة 20\13، ثم عُمِق الفارق إلى 41\21 بنهاية الربع الثاني.

مدغشقر تحسّنت وقلصت الفارق في الربع الثالث الذي انتهى 61\42 لصالح مصر.

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لكن الفراعنة فرضوا سطوتهم في الربع الأخير وأنهوا المباراة بفارق 27 نقطة.

لتحصد مصر لقبها الخامس في البطولة بعد 1977 و1984 و2008 و2014.

واحتلت مصر المركز الثاني في 2016، ثم الثالث في 2018 و2020، قبل أن تستعيد اللقب في النسخة الحالية.

في المقابل، خسرت مدغشقر أول نهائي تخوضه في تاريخها عن تلك الفئة العمرية.

وتألق إبراهيم زهران لاعب منتخب مصر وسجل 26 نقطة في المباراة النهائية أكثر من أي لاعب آخر في اللقاء.

وأنهى زهران البطولة في المركز الثامن إجمالًا على قائمة هدافي البطولة برصيد 86 نقطة.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مالي ومتفوقة على غينيا وأنجولا ورواندا.

وأطاحت مصر بـ الجزائر في ربع النهائي، ثم تغلبت على أنجولا في نصف النهائي.

واحتلت أنجولا المركز الثالث بتغلبها على مالي 79-54.

وكان منتخب السيدات المصري قد احتل المركز الثاني عن نفس الفئة العمرية بخسارته أمام مالي 86-54.

وبالتالي يشارك منتخبا الرجال والسيدات في كأس العالم للناشئين بوصولهما للمباراة النهائية.

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