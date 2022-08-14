فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - جول كوندي - برشلونة

شن رافاييل فان دير فارت لاعب منتخب هولندا وريال مدريد السابق، هجومًا عنيفًا على إدارة برشلونة.

وانتقد فان دير فارت أسلوب تعامل برشلونة مع مواطنه فرينكي دي يونج ومحاولة إرغامه على مغادرة الفريق.

وقال فان دير فارت عبر محطة "زيجو سبورت" الهولندية: "كيف يقدرون على شراء هؤلاء اللاعبين إن كانوا لا يمتلكون أموالًا؟ هذا مشين".

أخبار متعلقة
طرد بوسكيتس وفشل ليفاندوفسكي.. أرقام من تعادل برشلونة أمام رايو فياكانو صفقات برشلونة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي بالرقم 9 وظهور أول للمسجلين الجدد في انطلاقة الدوري تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فايكانو في الجولة الأولى من الدوري

وأضاف: "لابورتا لا يتوقف عن الضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، ولكنه في الحقيقة شخص أحمق".

وتابع: "لا يمكنه معاملة الناس هكذا. هل يجني فرينكي راتبًا عاليًا؟ عندما توقّع عقدًا فيجب أن تلتزم به وألا يتم الأمر بهذه الصورة، هذه مافيا ويجب معاقبتهم".

وأتم: "اسم برشلونة اكتسب سمعة سيئة رغم أنه فريق كبير والكل يريد اللعب هناك. ولكن بدءًا من الآن سنحكم عليه بطريقة أخرى، وسيكون من المؤسف اللعب معهم".

ويحاول برشلونة بيع لاعبه دي يونج للتخلص من عبء راتبه المرتفع وليكون قادرًا على تسجيل مزيد من الصفقات.

وتلقى برشلونة عرضًا من مانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات، لكن اللاعب تمسك بموقفه في الاستمرار مع البلاوجرانا.

واستطاع برشلونة تسجيل روبيرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسيه وأندرياس كريستينسن، لكنه لم يسجل جول كوندي حتى اللحظة.

وافتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بالتعادل أمام رايو فايكانو في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

فان دير فارت (39 عامًا) لعب في ريال مدريد بين 2008 و2010 وشارك معه في 73 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

كما مثّل فان دير فارت أندية أياكس أمستردام وهامبورج وريال بيتيس وميتلاند وإسبيرج الدنماركايين.

ويمتلك فان دير فارت 109 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجل خلالها 25 هدفًا، وساهم في وصول الطواحين لنهائي كأس العالم 2010.

اقرأ أيضا:

أحمد حواش يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

مستقبل رونالدو في خطر مع مانشستر يونايتد

عقوبة من تين هاج للاعبي مانشستر يونايتد

الكشف عن ثلاثي يريده الأهلي من براميدز

المصري يتواصل مع الوداد بشأن العقوبة

لابورتا برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
طرد بوسكيتس وفشل ليفاندوفسكي.. أرقام من تعادل برشلونة أمام رايو فياكانو صفقات برشلونة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. تعادل أول تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فايكانو في الجولة الأولى من الدوري رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله.. وتساؤلات حول الكرة الذهبية وما بعد كأس العالم قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي بالرقم 9 وظهور أول للمسجلين الجدد في انطلاقة الدوري فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم
أخر الأخبار
فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق 11 دقيقة | الدوري الإسباني
أحمد حواش لـ في الجول: لم أوقع مع أي فريق.. وأمتلك ثلاثة عروض من مصر 24 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب فضيحة برينتفورد.. تين هاج يجبر لاعبي يونايتد على الركض لأكثر من 13 كيلو 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: يونايتد يربط مستقبل رونالدو بسلوكه مع الفريق 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بفضل هندرسون واستبسال الدفاع.. نوتنجهام فورست يحقق انتصارا غائبا منذ 1999 ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(0) فولفسبورج.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - كوكوريا أساسي مع تشيلسي.. وثنائية سون وكين لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة