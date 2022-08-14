فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق

شن رافاييل فان دير فارت لاعب منتخب هولندا وريال مدريد السابق، هجومًا عنيفًا على إدارة برشلونة.

وانتقد فان دير فارت أسلوب تعامل برشلونة مع مواطنه فرينكي دي يونج ومحاولة إرغامه على مغادرة الفريق.

وقال فان دير فارت عبر محطة "زيجو سبورت" الهولندية: "كيف يقدرون على شراء هؤلاء اللاعبين إن كانوا لا يمتلكون أموالًا؟ هذا مشين".

وأضاف: "لابورتا لا يتوقف عن الضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، ولكنه في الحقيقة شخص أحمق".

وتابع: "لا يمكنه معاملة الناس هكذا. هل يجني فرينكي راتبًا عاليًا؟ عندما توقّع عقدًا فيجب أن تلتزم به وألا يتم الأمر بهذه الصورة، هذه مافيا ويجب معاقبتهم".

وأتم: "اسم برشلونة اكتسب سمعة سيئة رغم أنه فريق كبير والكل يريد اللعب هناك. ولكن بدءًا من الآن سنحكم عليه بطريقة أخرى، وسيكون من المؤسف اللعب معهم".

























































ويحاول برشلونة بيع لاعبه دي يونج للتخلص من عبء راتبه المرتفع وليكون قادرًا على تسجيل مزيد من الصفقات.

وتلقى برشلونة عرضًا من مانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات، لكن اللاعب تمسك بموقفه في الاستمرار مع البلاوجرانا.

واستطاع برشلونة تسجيل روبيرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسيه وأندرياس كريستينسن، لكنه لم يسجل جول كوندي حتى اللحظة.

وافتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بالتعادل أمام رايو فايكانو في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

فان دير فارت (39 عامًا) لعب في ريال مدريد بين 2008 و2010 وشارك معه في 73 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

كما مثّل فان دير فارت أندية أياكس أمستردام وهامبورج وريال بيتيس وميتلاند وإسبيرج الدنماركايين.

ويمتلك فان دير فارت 109 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجل خلالها 25 هدفًا، وساهم في وصول الطواحين لنهائي كأس العالم 2010.

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