بايرن يواصل مسيرته مع راعي قمصانه حتى 2027
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 16:25
كتب : FilGoal
سيواصل بايرن ميونيخ مسيرته مع راعي قمصانه الحالي، شركة دويتشه تليكوم، حتى 2027.
وأعلن النادي يوم الأحد تجديد عقد الرعاية مع شركة الاتصالات الألمانية حتى صيف 2027.
وتم ذلك في مؤتمر صحفي احتفالي بمرور 20 عاما على شراكة الطرفين.
وبذلك يستمر التعاون بين الطرفين لمدة 25 عاما، إذ بدأ تعاونهما في 2002.
وتعد شركة دويتشه تليكوم سادس شركة ترعى قمصان بايرن طوال تاريخه.
في العشرين عاما الأخيرة حقق بايرن لقب الدوري الألماني 15 مرة.
كما توج بالعديد من البطولات الأخرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين.
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