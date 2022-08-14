صالح جمعة: أتمنى العودة للأهلي.. وأوافق على الانضمام للزمالك

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا عن رغبته في العودة للأهلي خلال المستقبل، كما شدد على أنه سيوافق على الانتقال للزمالك إذا تلقى أي عرض.

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وقال جمعة في تصريحات عبر قناة المحور: "لن أنسى الفترة التي لعبت خلالها للأهلي، كانت أفضل 5 سنوات في مسيرتي على الرغم من وجود بعض العقبات والمشاكل لكنها جزء من عملي".

وتابع "كان هناك العديد من المدربين الذي سعدت بالعمل معهم لأنني من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة وبشكل مختلف وهؤلاء أخرجوا أفضل ما لدي والبعض الآخر لم يكن لدينا تفاهم".

وشدد "حتى الآن اتابع مباريات الأهلي وأمنيتي أن أعود للأهلي في يوم من الأيام".

وأضاف "المسؤولين في الأهلي وقفوا معي بشكل كبير في العديد من الأوقات ولن أنسى لهم ذلك وفي نهاية مشواري مع الفريق تنازلت عن جميع أموالي وكانوا أكبر داعمين لي لذلك أردت أن أرحل بطريقة جيدة".

"كان هناك حديث بيني وبين الزمالك ولكن ليس بشكل رسمي، عن طريق عبد الله جمعة وبعض الوكلاء الذين تحدثوا مع الزمالك ولكن لا يزال هناك موسمين في عقدي مع سيراميكا كليوباترا وانتظر نهاية الموسم لنرى ما سيحدث بعدها".

وأتم "إذا تلقيت عرض من الزمالك؟ سأوافق بكل تأكيد، الزمالك فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وإدارة محترمة ولاعبين على أعلى مستوى".

وعاد صالح مؤخا من الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي بقطع في وتر أكيليس.

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