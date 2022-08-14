أليجري يكشف موعد عودة المصابين.. وموقف كوستيتش من المشاركة أمام ساسولو

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن موعد عودة المصابين في الفريق مثل بول بوجبا وفريدريكو كييزا وتشيزني.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ساسولو غدا الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وجاء مؤتمر أليجري الخاص بالمباراة كالآتي: "العام الماضي قدمنا نصف ثاني غير اعتيادي حتى مباراة إنتر، المباريات الآن مختلفة وسنكون في حالة جيدة، وغدا علينا أن نقدم مباراة من نوع يوفنتوس".

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واستمر "يوفنتوس أقوى من الموسم الماضي؟ لا أعرف كل ما قلته هو ‘إننا استبدلنا لاعبين مميزين بلاعبين مميزين آخرين قد وصلوا".

وتابع "اللعب بثلاثة مدافعين؟ لا أتذكر آخر مرة دافع فيها فريقي بثلاثة لاعبين، أنا سعيد بالعمل الذي يقدمه بريمير في كل مباراة هو يأتي للملعب لتطوير نفسه".

وأردف "من غير المجدي الحديث عن السوق الإدارة تهتم به لن نتحدث عن اللاعبين الذين رحلوا أو تم استبدالهم علينا فقط أن نركز على مباراة الغد، ساسولو يأتي بعد هزيمة في الكأس وقد وقعوا مع لاعبين مميزين مثل بيامونتي".

وأضاف "فلاهوفيتش بخير لقد عاد بعد الإصابة التي عانى منها في الصيف ومن الطبيعي أن نتحلى ببعض الصبر لكي نجده في أفضل حال لديه كل الفرص ليحظى بموسم رائع ومن المؤكد أنه سيفعل ذلك".

وشدد "كوستيتش لاعب يقدم عرضيات رائعة لقد كان هنا لمدة يومين وكان يتأرجح ذهابا وإيابا لينهي أموره ولا أزال أفاضل بينه وبين كوادرادو وماكيني ليلعب إثنين منهم، هناك بعض التعديلات الأخرى أيضا التي يجب أن أقررها هو لاعب رائع وفلاهوفيتش سيستفيد منه".

واستطرد "الفريق بعمل بشكل جيد خلال هذا الشهر والمباراة الأولى دائما ما تكون مثيرة للاهتمام خصوصا سنلعب مع ساسسولو الذي فاز علينا الموسم الماضي على ملعبنا ويجب أن نقدم مباراة جيدة".

وتابع "سيغيب عنا رابيو ومويس كين للإيقاف وهذا وضع يجب مراجعته لأنه لا يجب أن يغيب لاعب لأنه تلقى بطاقة صفراء في الموسم الماضي".

وكشف "تشيزني في طريقه للتعافي وبوجبا يعمل ونأمل أن نستعيده في أسرع وقت ممكن وكييزا سيعود في يناير على أقصى تقدير".

وأتم "أرثور لديه مشاكل في الكاحل ويوجد شائعات حوله تتعلق بسوق الانتقالات لذلك هو ليس متاحا".

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