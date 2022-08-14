عبد المنصف: الأكثر مشاركة في الدوري أفضل رد على من يقلل.. ورسالة لجماهير الاتحاد

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الاتحاد السكندري - الأهلي

أعرب محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري عن سعادته بتحطيم رقم الأكثر مشاركة في الدوري المصري.

محمد عبد المنصف

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويرى عبد المنصف أن ذلك الرقم هو أفضل رد على من يقلل من مستوى اللاعب.

وقال عبد المنصف عبر قناة صدى البلد: "لم يكن في بالي أو تركيزي فكرة رقم الأكثر مشاركة، ولكن عندما اقتربت من الرقم عملت على ذلك وبذلت الجهد لتحقيقه".

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وشدد "الأكثر مشاركة في الدوري هو رد على من يشكك في قدراتك فمن غير الطبيعي أن تستمر تلك المواسم مع ذلك العدد من الأندية والمدربين وأنت غير جيد".

وبات محمد عبد المنصف أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري المصري برصيد 452 مباراة وتخطى رقم عصام الحضري صاحب الـ 451 مباراة.

وأضاف عبد المنصف "أشكر كل من ساند وانتقد، فمن ساندني كان سبب الدفعة إلى الأمام والعكس من انتقد يجعلك أقوى".

وكشف "بالرغم من تحقيق ذلك الرقم ولكنني لم أكن سعيدا بسبب الخسارة، سعادتي الأكبر كانت في تحقيق نتيجة إيجابية لفريق الاتحاد السكندري".

وتابع حارس مرمى الاتحاد السكندري "ربما لم يحالفني التوفيق في بعض المباريات أو قلة تركيز ولكن أرى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل للفريق".

واختتم عبد المنصف تصريحاته "أطمئن جماهير الاتحاد سيجلس الفريق بصورة جيدة، وما نطلبه منكم فقط الدعم خلال الفترة الحالية".

وشارك عبد المنصف في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ويتبقى للفريق أربع مباريات.

وتعرض الفريق السكندري للخسارة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

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