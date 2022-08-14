فتح الله: منافسة أندية جماهيرية ليس بالأمر السهل.. وموقف ثلاثي بيراميدز

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن منافسة أندية جماهيرية أمر ليس بالسهل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم ينته الموسم بعد لتقييم ما حققناه وسننتظر حتى النهاية لتحديد تقييمنا النهائي".

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وعن إمكانية حصد لقب الدوري أوضح "هدفنا عدم التفريط في أي نقاط حتى النهاية وسنترك مسألة الترتيب دون أن نركز عليها".

وأضاف "الشكل العام يوضح أن الدوري أقرب للزمالك ويسير بخطوات ثابتة ولكن سنقدم أقصى ما لدينا".

وبسؤاله عن حقيقة موقف ثلاثي الفريق قال: "الإدارة فقط من تعلم موقف شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي من الاستمرار".

وشدد فتح الله "كلهم لاعبون كبار ولا يوجد أي مشكلة معهم".

واختتم محمود فتح الله تصريحاته "ننافس أندية كبيرة وعظيمة، يمتلكون جماهير وذلك الأمر ليس بالسهل أبدا، هدفنا تحقيق لقب في الموسم المقبل".

ويلعب بيراميدز أمام سموحة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري.

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