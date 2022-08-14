موعد مباريات الأحد 14 أغسطس 2022.. الأهلي في الكأس ودربي لندن وريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من شهر أغسطس 2022 أحداثا حافلة في مختلف المسابقات العالمية.

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كأس مصر

تستأنف مباريات ثمن نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021 - 2022 بإقامة مباراتين.

ويلعب منتخب السويس أمام سموحة في السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما المباراة الأخرى فيلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة في الثامنة مساء على ملعب الأهلي we السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الأحد مباراتين ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل وست هام يونايتد ضيفا على نوتنجهام فورست في الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يستضيف تشيلسي فريق توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستهل ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني مشواره في الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على فريق ألميريا.

ويقام اللقاء في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف لاتسيو فريق بولونيا في السادسة والنصف مساء.

كما يحل فريق روما ضيفا على ساليرنيتانا في التاسعة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة الأولى.

المحترفون

يحل فريق فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش ضيفا على بايرن ميونيخ في الخامسة والنصف مساء على أليانز أرينا.

رياضات أخرى

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر في الرابعة والنصف.

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