المقاصة: سندعم قائمة الفريق أمام الأهلي ببعض الناشئين

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

كشف وليد هويدي المشرف على الكرة في نادي مصر للمقاصة عن آخر مستجدات استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

وقال هويدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نستعد للموسم الجديد من الآن ولذلك نمنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة للمشاركة في باقي المباريات المتبقية من الدوري والكأس".

وأضاف "المجموعة المتواجدة في الفريق كما هي وسيدخل عليها بعض اللاعبين الشباب والناشئين للمشاركة في مباراة الأهلي بكأس مصر".

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وواصل "هدفنا الأول هو سداد جميع ديون النادي والعودة للدوري الممتاز خلال موسمين، والإدارة السابقة سلمت لنا النادي وعليه 131 مليون جنيه ديون ولكن استطعنا سداد هذا المبلغ ويتبقى منه فقط 10%".

وأتم تصريحاته " تلقينا الكثير من العروض للاعبي فريقنا، وهشام حافظ لاعب الفريق انتقل إلى فيوتشر بداية من الموسم المقبل".

ويلعب المقاصة ضد الأهلي مساء اليوم في دور الـ16 لكأس مصر.

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