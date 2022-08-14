ناصر منسي: هدفي في إنبي؟ أحاول التعلم من عماد متعب

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

ناصر منسي

شدد ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنبي بعد مباراة قوية ومثيرة.

وفاز البنك الأهلي على إنبي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-4.

وقال ناصر منسي عبر "صدى البلد": "مباراة كانت قوية وكبيرة بين الفريقين وكان من الصعب معرفة الفائز الذي تحدد بركلات الترجيح".

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وسجل ناصر منسي 4 أهداف "سوبر هاتريك" لنادي البنك الأهلي فيما أحرز اهداف إنبي مصطفى شلبي (هدفين) وجون إيبوكا (هدفين).

طريقة عماد متعب

وعن هدفه الثالث في شباك إنبي بطريقة رائعة أوضح "الهدف الثالث في إنبي؟ معتاد على مثل هذه اللعبة وسجلت بطريقة مشابهة أمام الإسماعيلي عندما كنت لاعبا في طلائع الجيش. هذه أهداف عماد متعب وأحاول التعلم منه".

وأضاف " كنت على ثقة بصحة الهدف الثاني وبتخطي الكرة خط المرمى وابلغت الحكم والجهاز الفني بذلك وتأكدوا من صحة حديثي".

واحتاج حكم مباراة البنك الأهلي وإنبي للعودة لتقنية الفيديو "VAR" في كرة الهدف الثاني بعد راسية ناصر منسي للتأكد من صحة الهدف.

واختتم "خالد جلال مدرب الفريق دائما ما يعطي تعليمات لظهيري الجنب بإرسال الكرات الطولية في إتجاهي نظرا لقدرتي على الاستلام ونقل الكرة بشكل جيد".

وبات ناصر منسي أول لاعب يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في السنخة الحالية من كأس مصر.

البنك الأهلي أصبح الفريق السادس الذي يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس مصر بعد المصري وسموحة ومنتخب السويس والمقاولون العرب وبيراميدز.

البنك الأهلي سيواجه بيراميدز ضمن ربع نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.

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