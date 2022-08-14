إنزاجي: هذا الأمر الإيجابي الوحيد في الفوز على ليتشي

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر سعادته بالفوز على القاتل الذي حققه فريقه على ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وتحدث عن إنهاء اللقاء بـ 4 مهاجمين.

وانتصر إنتر بهدف البديل دينزل دومفريز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

وقال إنزاجي لشبكة سبورت إيطاليا عقب اللقاء: "هذا فوز أردناه بقلوبنا، فريقنا أمن بقدرته على الفوز للحظة الأخيرة وهذا الأمر الإيجابي الوحيد، لأن فريق سجل في الدقيقة الأولى وسيطر خلال أول 30 دقيقة لابد أن يقدم أداءً أفضل".

وتابع "هناك بطاقة حمراء محتملة على مدافع ليتشي ضد لاوتارو في الشوط الأول، وأظهرنا استيائنا ومن ثم فقدنا أسلوبنا في اللعب، علينا العمل الانتظار حتى نسجل في الثانية الأخيرة من عمر المباراة".

وأردف "لدينا حلول مختلفة على دكة البدلاء واللاعبون أدوا أدوارهم، أنهينا المباراة بأربعة مهاجمين في أرض الملعب وتحولنا لخطة 4-2-4، حاولنا زيادة الضغط في المنطقة".

وأكمل "بالطبع فريق مثلنا يجب أن ينهي اللقاء قبل ذلك التوقيت".

وعن البدء بروبن جوسنيس على أساسيا أجاب: "حتى صباح اليوم كانت لدي شكوك، دومفريز خاض 40 يوما رائعا، لكنه عاد متأخرا بسبب التوقف الدولي فوجدت أنه من الأفضل الدفع به كبديل، روبن قدم أداءً جيدا في الشوط الأول وعلينا استعادة كامل لياقتنا".

وأتم "نريد ضم لاعبا ليحل بدلا من رانوكيا، والنادي يعمل على ذلك، لدينا 3 بطولات وفقط ستيفن دي فري ولاعب من فريق الشباب يستطيعون القيام بنفس أدواره".

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فوز قاد إنتر لمزاحمة ميلان في الصدارة وأيضا أتالانتا وتورينو عقب نهاية اليوم الأول من الجولة الأولى.

ولأول مرة يحقق إنتر الفوز في أول مباراة بالدوري الإيطالي خلال 4 مواسم متتالية منذ أن حققها بين عامي 1994 و1997.

وتفوق أتالانتا على سامبدوريا بثنائية مقابل هدف، فيما فاز تورينو على الوافد الجديد مونزا بنتيجة 2-1.



































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