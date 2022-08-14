رئيس إنبي: عرض ويجان لـ جاد غير مُرضٍ للاعب أو للنادي والكرة المصرية.. وموعد الرد

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

محمود جاد - مران منتخب مصر في كوريا

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على استمرار جورفان فييرا مديرا فنيا للفريق رغم تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، وتحدث عن العرض غير المُرض لـ محمود جاد من ويجان الإنجليزي.

وودع إنبي كأس مصر من دور الـ 16 بعد مباراة ماراثونية ضد البنك الأهلي انتهت بركلات الترجيح، ويحتل الفريق البترولي المركز العاشر برصيد 35 نقطة في الدوري قبل 4 جولات على النهاية.

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس 2: "جورفان فييرا مستمر مع الفريق، وهناك أسماء ظهرت في فريق إنبي من فريق الشباب والأهم من النتائج أننا نطور أنفسنا والأداء في تصاعد".

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وتابع "اعتقد أن فييرا وضع يديه على الفريق وخططنا لأن يحصل على وقته، فييرا يمتلك خبرة كبيرة وندعمه والمشكلة ليست في اتخاذ القرار الأهم دعمه حتى ينجح".

وعن انتقال محمود جاد إلى إنبي أجاب قائلا: "استقبلنا عرضا رسميا من ويجان، والذي كُتب بصغية مختلفة عن المتعارف عليه في العروض".

وأضاف "نهتم ببيع محمود جاد، لكن النادي واللاعب له قيمة وهناك حدود دُنيا لا يجب أن نتخطاها".

وواصل "بعض الأشياء لم استوعبها في العرض، خاصة أن ويجان يريد الحصول على محمود جاد بدون مقابل ويريدون الحصول على بطاقاته الدولية ومن ثم عندما يشارك نحصل على مقابل مادي بالإضافة لمكافآت مرتبطة بأداءه ونتائجه مع الفريق".

وشدد "المقابل المادي غير مُرض للاعب أو للنادي والكرة المصرية، لم نُبع محمود جاد بضعف العرض المقدم من ويجان".

وأتم "سنرد بشكل رسمي على ويجان اليوم السبت".

ولعب محمود جاد البالغ من العمر 23 عاما مع إنبي في الموسم الجاري 18 مباراة في الدوري المصري.

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