فاركو: انتقال صبحي لأي ناد يخص مجلس الإدارة.. وموقفنا سليم جدا في قضية سيف تيري

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد صبحي - فاركو - إيسترن كومباني

تحدث عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عن حقيقة انتقال محمد صبحي إلى الأهلي وكذلك قضية النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمتلك صبحي بندا في تعاقده يتيح له الانضمام بشكل نهائي إلى فاركو قادما من الزمالك مقابل 20 مليون جنيه.

وقال عاطف حنفي لقناة أون تايم سبورتس 2: "نونو ألميدا سيواصل مع فاركو الموسم المقبل".

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وعن حقيقة انتقال محمد صبحي إلى فاركو ثم الأهلي أجاب قائلا: "صبحي سيتم تفعيل تعاقده بنهاية الموسم وانتقاله إلى أي نادي يخص مجلس الإدارة، ولا نتحدث في هذا الموضوع نهائيا، وليس لدي فكرة إذ كان هناك عرض من الأهلي أو لا".

وتحدث عن أزمة إيقاف النادي عن القيد: "القضية الآن في المحكمة الرياضية الدولية وموقفنا سليم جدا ولم نرتكب خطأّ لنُعاقب عليه".

وأوضح "لأننا ضممنا سيف تيري بعد نهاية تعاقده مع المريخ ولدينا بطاقة دولية دائمة حصلنا عليها من الاتحاد السوداني، واللوائح في صالح فاركو".

وأكمل "سيف تيري وعمرو جمال في الفترة الأخيرة من التأهيل وسيعودا لقائمة الفريق من بداية الموسم المقبل".

وأتم "حققنا أهدافنا في أول موسم من الدوري بنسبة 100% وهدفنا منذ بداية الموسم كانت البقاء في الدوري بشكل مريح".

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة في أول مواسمه بالدوري المصري الممتاز.

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