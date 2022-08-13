سموحة: اقتربنا من ضم محمود وحيد ضمن صفقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عن اقتراب ناديه من ضم بعض اللاعبين من الأهلي قبل بداية الموسم المقبل.

وقال الغنيمي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يزال يتبقى لنا ضم لاعب من الأهلي ضمن صفقة انتقال حسام حسن للأحمر في الموسم الماضي".

وأوضح "هذا اللاعب بنسبة كبيرة سيكون الظهير الأيسر محمود وحيد".

وأكمل "محمود الخطيب في الموسم الماضي طلب منا أن يؤجل ضم اللاعب الأخير في صفقة حسام حسن إلى الموسم المقبل واتفقنا على ذلك".

وعن ثنائي الزمالك في فريقه قال: "طلبنا من الزمالك استمرار حمدي علاء ومروان حمدي ولم يصلنا الرد حتى الآن".

وأكد "نرغب في ضم لاعبين من الزمالك وكذلك الأبيض يتفاوض معنا لضم بعض اللاعبين وسنجلس للتفاوض معا".

وأتم تصريحاته "مروان حمدي يشعر بالراحة والاستقرار في سموحة ويرى أن الفريق يساعده بشكل كبير على التألق وتقديم مستوى مميز".

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