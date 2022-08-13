الصفقة الثالثة.. سموحة يتعاقد مع لاعب الخريطيات القطري

السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:42

كتب : هاني العوضي

أحمد عبد الحي لاعب سموحة

أتم نادي سموحة تعاقده مع أحمد عبد الحي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن سموحه تعاقده مع أحمد عبد الحي المدافع المصري الذي يحمل الجنسية القطرية أيضا لمدة 3 سنوات.

وانضم عبد الحي لنادي سموحة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع نادي الخريطيات القطري.

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وسبق للمدافع صاحب الـ25 عاما تمثيل منتخب قطر فئة الشباب.

وقال وليد عرفات رئيس نادي سموحة عبر المركز الإعلامي لناديه: "مجلس الادارة يهدف لدعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني".

وأضاف " التدعيم مستمر في إطار حرص إدارة النادي علي توفير جميع الإمكانيات للمنافسة في الموسم المقبل علي المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولات الإفريقية ".

وبات عبد الحي الصفقة الثالثة لسموحة استعدادا للموسم المقبل بعد الثنائي، النيجيري جونيور أجاي والفلسطيني محمد باسم.

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