سموحة: تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبد الكبير الوادي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عن تلقي ناديه العديد من العروض للتعاقد مع التونسي عبد الكبير الوادي لاعب فريقه.

وقال الغنيمي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبد الكبير الوادي".

وأضاف "كذلك يوجد ناد آخر في الدوري يريد ضم عبد الكبير، بالإضافة إلى عرض خارجي".

وواصل "حددنا سعر 40 مليون لبيع اللاعب والعروض المقدمة لنا قريبة من هذا الرقم".

وأكمل "في الأيام المقبلة سيتم تحديد موقف اللاعب من العروض المقدمة له".

وأتم تصريحاته "اقتربنا من التعاقد مع جناح عالمي سيكون حديث الدوري المصري بالكامل".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2023.

وانضم صاحب الـ29 عاما إلى سموحة قادما من وادي دجلة في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض عبد الكبير الوادي مع سموحة 56 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 12.

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