سموحة: تلقينا ثلاثة عروض بينهم عرضين محليين من ناديين كبيرين لضم عبد الكبير الوادي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - سموحة - الصور من حساب سموحة

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عن تلقي ناديه العديد من العروض للتعاقد مع التونسي عبد الكبير الوادي لاعب فريقه.

وقال الغنيمي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تلقينا عرضين محليين من ناديين كبيرين لضم عبد الكبير الوادي".

وأضاف "كذلك يوجد ناد آخر خارج الدوري المصري يريد ضم عبد الكبير الوادي".

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وواصل "حددنا سعر 40 مليون لبيع اللاعب والعروض المقدمة لنا قريبة من هذا الرقم".

وأكمل "في الأيام المقبلة سيتم تحديد موقف اللاعب من العروض المقدمة له".

وأتم تصريحاته "اقتربنا من التعاقد مع جناح عالمي سيكون حديث الدوري المصري بالكامل".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2023.

وانضم صاحب الـ29 عاما إلى سموحة قادما من وادي دجلة في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض عبد الكبير الوادي مع سموحة 56 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 12.

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