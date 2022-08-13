الأهلي: إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب النادي وراء العودة للمشاركة في الكأس والسوبر

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن فريقه قرر الموافقة على المشاركة في كأس مصر والسوبر بعد تعامل اتحاد الكرة بإيجابية بخصوص طلباته.

وأعلن الأهلي في وقت سابق مشاركته في كأس السوبر المصري وكأس مصر.

وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة صدى البلد: "مطالب الأهلي الخاصة بالتحكيم المصري هدفها تطوير منظومة التحكيم لتحقيق مبدأ العدالة بين كافة الأندية".

وأضاف "إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب الأهلي كانت السبب في عودة النادي للمشاركة في كأس مصر والسوبر".

وواصل "التحكيم له أهمية كبيرة في صناعة كرة القدم التي أصبح لها عائد كبير على الاقتصاد، وبالتالي يجب الاهتمام به بشكل كبير".

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي تلقيه خطابا من اتحاد الكرة بخصوص طلباته الأخيرة.

وجاء فيه:

تلقى النادي الأهلي اليوم السبت خطابا من اتحاد الكرة يؤكد فيه على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.

وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10 أغسطس الجاري.

وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، فإن اتحاد الكرة أكد في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.

ولكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية.

وفي ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا وتحويل ملف حكم الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية دون الإعلان عنها تماشيًا مع اللوائح المنظمة وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي، تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة غدا الأحد في ثمن نهائي كأس مصر.