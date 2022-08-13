الأهلي: إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب النادي وراء العودة للمشاركة في الكأس والسوبر
السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:39
كتب : FilGoal
شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن فريقه قرر الموافقة على المشاركة في كأس مصر والسوبر بعد تعامل اتحاد الكرة بإيجابية بخصوص طلباته.
وأعلن الأهلي في وقت سابق مشاركته في كأس السوبر المصري وكأس مصر.
وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة صدى البلد: "مطالب الأهلي الخاصة بالتحكيم المصري هدفها تطوير منظومة التحكيم لتحقيق مبدأ العدالة بين كافة الأندية".
وأضاف "إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب الأهلي كانت السبب في عودة النادي للمشاركة في كأس مصر والسوبر".
وواصل "التحكيم له أهمية كبيرة في صناعة كرة القدم التي أصبح لها عائد كبير على الاقتصاد، وبالتالي يجب الاهتمام به بشكل كبير".
وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي تلقيه خطابا من اتحاد الكرة بخصوص طلباته الأخيرة.
وجاء فيه:
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