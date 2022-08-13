فراس شلباية: أشجع الأهلي.. وأتشرف بالاحتفال بهدفي على طريقة شيكابالا

السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

فراس شلباية يحتفل على طريقة شيكابالا وزيزو

كشف فراس شلباية لاعب الوحدات الأردني سبب احتفاله على طريقة شيكابالا وزيزو بعدما سجل هدفا في الدوري ضد فريق سحاب.

فراس شلباية

النادي : الأردن

شيكابالا

النادي : الزمالك

الوحدات
الزمالك

واحتفل شلباية على طريقة أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مباراة انتهت بفوز الوحدات 2-1 بالدوري الأردني.

وقال فراس لقناة الزمالك: "أشجع الأهلي، والزمالك قدم موسما رائعا ويستحق صدارة ولقب الدوري المصري".

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وأضاف "أثيرت بعض التقارير حول وجود مشكلة بيني وبين زميلي شهاب، ورأيت احتفالية شيكابالا وأحمد سيد "زيزو".

وأوضح "رأيت احتفال شيكابالا قبل اللقاء بأسبوع وزميلي لم يكن يعرف عنه شيء وأردت أن أكرر الاحتفال في الملعب وهو ما لقى صدى كبير لأنني رددت بها على الجميع".

فراس شلباية لاعب الوحدات الأردني يقلد احتفال زيزو وشيكابالا

وتابع "احتفلت بنفس الطريقة والتي جاءت في الوقت المناسب وأتشرف بالاحتفال بهدفي على طريقة شيكابالا".

وأتم "أتشرف أن يصبح اسمي تريند في الشارع المصري، خاصة أن الأهلي والزمالك ناديان كبيران".

واحتفل زيزو وشيكابالا على طريقة الملاكمة فيما بينهما بعد هدف زيزو الأول في شباك بيراميدز في الدوري المصري، على إثر بعض التقارير التي أشارت لوجود مشادة بين الثنائي في مران الفريق قبل اللقاء.

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