صفقات برشلونة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني

فشل برشلونة في تحقيق الفوز على رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بينهما بملعب كامب نو بالتعادل السلبي.

ولم ينجح برشلونة في الفوز على رايو فايكانو خلال آخر مواجهتين بينهما قبل لقاء اليوم، ليستمر البرسا دون فوز على فايكانو خلال 3 مباريات متتالية، فشل خلالها أيضا من هز شباك الفريق ذو الألوان البيضاء والحمراء.

وبدأ برشلونة المباراة متسلحا بـ3 من الصفقات الجديدة وهم روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستينسن ورافينيا في التشكيل الأساسي للفريق.

وسدد لاعبو برشلونة 21 مرة على مرمى رايو فايكانو، ولكن هذه التسديدات لم تكن كافية لهز الشباك. مقابل 4 تسديدات فقط للضيوف.

وصف المباراة

سيطر برشلونة على مجريات اللعب من البداية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى رايو فايكانو.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا لم يحتسبه الحكم بسبب التسلل في الدقيقة 12 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس.

وأنقذ تير شتيجن حارس مرمى برشلونة فرصة مؤكدة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما اخترق ألفارو جارسيا من ناحية اليسار وراوغ أراوخو مدافع برشلونة ببراعة، قبل أن يسدد ويتصدى له الحارس الألماني.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني أهدر رايو فايكانو فرصة خطيرة أخرى بعدما اخترق ألفارو جارسيا وراوغ الدفاع والحارس قبل أن يسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 52.

وشارك النجم الكولومبي راداميل فالكاو مع رايو فايكانو في الدقيقة 62 بدلا من سيرجيو كاميلو.

تبديلات وضغط قوي

ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بـ3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من فرينكي دي يونج وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو بدلا من رافينيا وكريستينسن وجافي.

وعقب دخوله الملعب سدد أنسو فاتي كرة قوية لكن الحارس ديميتريفيسكي تصدى لها ببراعة.

واستمر الحارس في التألق ومنع تسديدة قوية من سيرجيو بوسكيتس من دخول المرمى.

وشارك فرانك كيسي في أول مباراة له مع برشلونة بدلا من بيدري في الدقيقة 72 من أجل تنشيط وسط الملعب والهجوم.

ودفع تشافي بالمهاجم الجابوني بيير أوباميانج بدلا من جوردي ألبا في الدقيقة 81 لتنشيط الهجوم ومحاولة إحراز هدف الفوز.

دقائق أخيرة مشتعلة

وكاد أوباميانج يسجل من أول فرصة له بعدما أرسل له ليفاندوفسكي عرضية واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد ويبعدها الدفاع قبل أن تعبر إلى الشباك.

وحاول ليفاندوفسكي متابعة الكرة وسددها بشكل مباشر لكنها ذهبت جوار القائم.

وسجل فرانك كيسي هدفا في الدقيقة 88 بعد متابعة لفرصة أنسو فاتي لكن الحكم لم يحتسبه وأشار إلى تسلل.

طرد بوسكيتس

وتلقى سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة البطاقة الحمراء وغادر الملعب مطرودا في الدقيقة 92 بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وكاد رايو فايكانو أن يفاجئ برشلونة في الوقت القاتل بعدما سجل هدفا في الدقائق الأخيرة لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تنجح محاولات برشلونة لتسجيل هدف الفوز، وتنتهي المباراة بالتعادل.

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