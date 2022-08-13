لا جديد يذكر.. سان جيرمان يضرب مونبلييه بخماسية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

انفرد باريس سان جيرمان بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي عقب الفوز على منافسه مونبلييه.

وفاز سان جيرمان على مونبلييه بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل فالاي ساخو بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي وريناتو سانشيز ونيمار دا سيلفا (هدفين) أهداف سان جيرمان فيما أحرز وهبي الخزري وانزو تشاتو لمونبلييه.

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باريس سان جيرمان حقق الفوز الثاني على التوالي عقب الفوز بالجولة الأولى على حساب كليرمونت بنتيجة 5_0.

وأضاع كيليان مبابي فرصة تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ومنح فالاي ساخو مدافع مونبلييه التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء جديدة تصدى لها نيمار دا سيلفا هذه المرة ووضعها في الشباك عند الدقيقة 43.

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وأضاف نيمار الهدف الثالث لسان جيرمان والثاني الشخصي له في المباراة في الدقيقة 51.

وقلص وهبي الخزري النتيجة وسجل هدف مونبلييه الأول عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

كيليان مبابي قضلى على صحوة مونبلييه وسجل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان عند الدقيقة 69.

وبصم البرتغالي ريناتو سانشيز على أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان في الدقيقة 87 بعد تمريرة مواطنه نونو مينديز قبل أن يسجل إنزو تشاتو الهدف الثاني لمونبلييه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه النتيجة انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط يليه ليل وموناكو برصيد 4 نقاط.

فيما توقف رصيد مونبلييه عند 3 نقاط بعد مرور جولتين من الدوري.

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