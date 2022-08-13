في الدقيقتين الأولى والأخيرة.. إنتر يخطف 3 نقاط مثيرة من ليتشي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

هدف روميلو لوكاكو أمام ليتشي

خطف إنتر فوزا قاتلا على حساب ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بالفوز 2-1 على ملعب فيلا ديل ماري.

إنتر سجل هدفين عن طريق: روميلو لوكاكو ودينزل دومفريز، بينما سجل أساني سياسي هدف ليتشي الوحيد.

فوز قاد إنتر لمزاحمة ميلان في الصدارة وأيضا أتالانتا وتورينو عقب نهاية اليوم الأول من الجولة الأولى.

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ولأول مرة يحقق إنتر الفوز في أول مباراة بالدوري الإيطالي خلال 4 مواسم متتالية منذ أن حققها بين عامي 1994 و1997.

وتفوق أتالانتا على سامبدوريا بثنائية مقابل هدف، فيما فاز تورينو على الوافد الجديد مونزا بنتيجة 2-1.

التشكيل

عاد لوكاكو فعادت ثنائية "لا لو" مع لاوتارو مارتينيز

وبدأ فيدريكو ديماركو في الدفاع بدلا من أليساندرو باستوني.

فيما يبقى الوافدين الجدد: هنريك مخيتاريان وأندري أونانا وراؤول بيلانوفا على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

احتاج لوكاكو فقط دقيقة و22 ثانية من أجل أن يسجل هدفه الأول الرسمي في ولايته الثانية مع إنتر وأول أهداف اللقاء.

عرضية من الجهة اليسرى لتصل إلى دارميان الذي مهد برأسه الكرة للوكاكو داخل منطقة الست ياردات لتجد رأس البلجيكي تودع الكرة في الشباك.

هدف لوكاكو أصبح أسرع هدف في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي بالتساوي مع هدف دوشان باشتا لاعب أودينيزي السابق والذي سجله أيضا أمام ليتشي.

هدأت المباراة مع رغم استحواذ إنتر والذي وصل لـ 74% مع انتصاف الشوط الأول.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عرفت تدخلات قوية على لاوتارو وهاكان تشالهان أوجلو ومعها انتهى الشوط الأول بهدف دون رد للضيوف.

رد ليتشي أمام جماهيرهم في بداية الشوط الثاني بمرتدة سريعة، تمريرة من فيدريكو دي فرانشيسكو للجامبي أسان سياسي الذي سدد أرضية على يسار هاندانوفيتش سجلت التعادل في الدقيقة 48.

عاد إنتر للاستحواذ على الكرة وزادت محاولاته مع نزول باستوني وميختاريان وإدين دجيكو ودومفريز.

وكاد دومفريز أن يسجل هدف التقدم لإنتر لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 70.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء، أهدر لوكاكو فرصة هدف الفوز بعدما سقطت الكرة من يد الحارس، لكن تسديدة البلجيكي وجدت أقدام الدفاع وإلى ركنية.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء انتهى بالتعادل، حوّل دومفريز رأسية لاوتارو في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، ليكتب الانتصار الأول للنيراتزوري في الموسم وإن كان شاقا.

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