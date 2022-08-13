بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط

السبت، 13 أغسطس 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - مانشستر أمام برينتفورد

أصر دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على التحدث عقب مواجهة فريقه أمام برينتفورد والإعتذارعن أخطائه.

وتعرض يونايتد لخسارة ثانية أمام برينتفورد في الجولة الثانية وهذه المرة بأربعة أهداف دون رد.

وقال دي خيا في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "فقط أردت التحدث لتحمل مسؤوليتي. كلفت فريقي ثلاث نقاط. لقد كان أداء ضعيفا مني بالطبع بعد الخطأ الأول والثاني ، كان من الصعب للغاية الاستمرار في اللعب".

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وأضاف "نحن لسنا مثل بعض الفرق الأخرى التي يمكن أن تتخلف 1-0 وتستمر في اللعب حتى تحقق الفوز 5-1 أو 6-1".

وردا على سؤال عما إذا كان خطأه في الهدف الافتتاحي قد أخذ المباراة إلى مسار مختلف أجاب: "نعم أعتقد ذلك".

وواصل "يمكن أن يحدث ذلك في كرة القدم، وكان علينا ان نرد بشكل أفضل، ولكن في اللحظة التي نعيش فيها الآن، الأمر يزداد صعوبة في كل مرة نستقبل فيها هدفا. كان يجب أن أنقذ اللقطة الأولى وربما كانت النتيجة مختلفة".

هدف برينتفورد الأول جاء عن طريق جوش دا سيلفا الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ليخطئ دي خيا في التصدي لها وتسكن الشباك بعد 10 دقائق.

دي خيا عاد ليخطئ مجددا بتمريرة إلى إريكسن الذي لم ينجح في إبعادها لتصل إلى يانسن الذي سدد على يمين دي خيا ليسجل الهدف الثاني بعد 18 دقيقة.

وعندما سئل عن كيفية تعديل مانشستر يونايتد لأموره السلبية أوضح: "لست متأكدا، لأكون صادقا".

مانشستر يونايتد خسر مباراته الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الشياطين الحمر آخر 7 مباريات خارج ملعبهم في الدوري، لتكون أسوأ سلسلة في تاريخ النادي منذ 1936والتي خسر وقتها 10 مباريات.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

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