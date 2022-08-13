الأولى للأحمر هذا الموسم.. وائل فرحان حكما لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر.

وكشف الأهلي في وقت سابق عن قائمته للمباراة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: وائل فرحان

حكم مساعد أول: وائل شعبان

حكم مساعد ثان: رضا جبر

الحكم الرابع: محمد التابعي

حكم الفيديو: مصطفى عثمان

حكم الفيديو المساعد: حمادة القلاوي

موسم وائل فرحان

أدار وائل فرحان 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

أشهر خلالها 21 بطاقة صفراء ولم يشهر أي بطاقة حمراء ولم يحتسب أي ركلة جزاء.

لم يشرف وائل فرحان على أي مباراة للأهلي هذا الموسم في الدوري.

بينما أدار مباراة واحدة لمصر للمقاصة أمام بيراميدز في 27 أكتوبر 2021 وخسرها المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات والناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 14 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الأهلي قد واجه مصر للمقاصة في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الأهلي في الدور الأول بأربعة أهداف دون مقابل بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون مقابل.

ولم ينجح مصر للمقاصة في تحقيق الفوز على الأهلي في آخر تسع مباريات خاضهم الفريق.

وكان آخر انتصار لفريق مصر للمقاصة على الأهلي في ديسمبر 2017 عندما تغلب على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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