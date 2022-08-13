بعد استقبال مؤسس اللعبة في مصر.. رئيس الزمالك يوافق على تكوين فريق للمبتورين

وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تكوين فريق لكرة القدم ذات الساق الواحدة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار رئيس الزمالك عقب استقبال محمود عبده مؤسس اللعبة في مصر، في حضور عبد الله مصطفى لاعب منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين.

واستمع مرتضى منصور من مؤسس اللعبة عن المتطلبات الخاصة لتكوين فريق في الفترة المقبلة، ووعد بالبدء في تكوين الفريق.

ومن جانبه أعرب محمود عبده عن سعادته بعد تليبة رئيس نادي الزمالك لطلبه بالموافقة على تكوين فريق يمارس اللعبة بالقلعة البيضاء.

يذكر أن منتخب مصر للمبتورين قد شارك في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 وودع المسابقة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة ضد أنجولا بركلات الترجيح.

وتعد هذه هي أول مشاركة لمنتخب مصر في البطولة وهو الفريق الذي تم إعداده منذ يوليو 2020.

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