تين هاج يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الاتجاه الخاطئ

السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

خسر مانشستر يونايتد مباراته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل.

النتيجة الكبيرة لم تكن الشيء السيئ الوحيد الذي تعرض له مانشستر يونايتد اليوم، فالخسارة أمام بريتفورد كتبت عديد الأرقام القياسية الكارثية.

تلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

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وأصبح بريتفورد ثالث فريق في تاريخ البريميرليج يسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام مانشستر يونايتد بعد توتنام في أكتوبر 2020 ثم ليفربول في أكتوبر 2021.

خسر مانشستر يونايتد مباراته الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الشياطين الحمر آخر 7 مباريات خارج ملعبهم في الدوري، لتكون أسوأ سلسلة في تاريخ النادي منذ 1936والتي خسر وقتها 10 مباريات.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.

وسينهي مانشستر يونايتد أحد أيام البريميرليج في قاع الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس 1992.

وحقق برينتفورد انتصاره الأول على مانشستر يونايتد منذ فبراير 1938 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصل برينتفورد لأكبر انتصار له في الدوري الممتاز منذ فوزه على جريمبسي تاون 6-1 في 1938.

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