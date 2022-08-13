حوار ميكالي: الشغف دفعني إلى هنا.. وفضلت مصر على عروض عديدة

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأولمبي عن أسباب قبوله المهمة رغم تلقيه عدد كبير من العروض الأخرى.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع ميكالي وجهازه المعاون الذي ضم 3 مساعدين، وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وقال ميكالي عبر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم: "سعيد بالتواجد هنا وشرف لي تولي تدريب منتخب مصر وأتمنى القيام بعمل كبير وذات قيمة وتحقيق أحلامنا جميعا".

وأضاف " أشكر محمد بركات الذي تواصل بشكل مباشر معنا وكانت مراحل التفاوض سهلة ووجهات النظر متقاربة ووصلنا لاتفاق وأكرر أنا فخور وسعيد بكوني جزء من هذا المشروع الذي سنقوم به معا".

وواصل "كما ذكرت نريد القيام بعمل كبير ونعلم جيدا المهمة الملقاه على عاتقنا وعلى المنتخب ونعلم جيدا أن الجمهور المصري شغوف بكرة القدم".

أسباب الاختيار

وعن تفضيله العرض المصري قال ميكالي: "كان لدى عروضا أخرى من منتخبات كبيرة، لكن فكرة المشروع هنا وشغف الجمهور والبلد لكرة القدم كان عامل مشجع لنا لقبول المسؤولية".

وأضاف "مثلما تحدثت قبل ذلك الشعب المصري يعشق اللعبة ومصر لها تاريخ كبير على صعيد كرة القدم العالمية ومن هنا جاء الاختيار لهذه العوامل. شغف الجمهور وكرة القدم الراقية واهتمام المسؤولين أيضا".

نجوم بارزة

وعن خبرته في اكتشاف المواهب كشف " عملت مع العديد من اللاعبين المعروفين واكتشفت آخرين على غرار جابرييل جيسوس وجابي جول ولوان وماركينيوس وريشالسون و لوكاس باكيتا و الحارس إيدرسون. هؤلاء اللاعبين معظمهم الآن مع المنتخب الأول وتدربوا في الماضي القريب مع الفئات العمرية المختلفة وخطوة خطوة أصبحوا نجوما معروفة".

الطريقة المفضلة

وعن طريقة اللعب المفضلة قال ميكالي: "أحب الطريقة الهجومية وفي نفس الوقت يجب التوازن وعلى الفريق العمل كوحدة واحدة وتنفيذ الطريقة المتفق عليها".

واختتم "سنعمل بجدية وسنبذل قصارى جهدنا وسنحاول اكتشاف أفضل اللاعبين الممكن ارتدائهم قميص المنتخب".

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

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