هل اكتفيتم من خيبة الأمل؟ برينتفورد يُذل مانشستر يونايتد برباعية

كوارث مانشستر يونايتد لا تتوقف، والأرقام السلبية تستمر. خسارة ثانية أمام برينتفورد في الجولة الثانية وهذه المرة بأربعة أهداف دون رد.

سجل أهداف برينتفورد جوش دا سيلفا وماتياس يانسن وبن ميي وبريان مبيومو.

التشكيل

تواجد كريستيانو رونالدو أساسيا للمرة الأولى في تشكيل الشياطين الحمر بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء أمام برايتون على حساب سكوت مكتومناي.

أحداث المباراة

حاول مانشستر أن يهدد مرمى برينتفورد مبكرا بتسديدة بعيدة من رونالدو تصدى لها رايا بنجاح بعد ثلاث دقائق.

رد برينتفورد جاء عن طريق جوش دا سيلفا الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ليخطئ دي خيا في التصدي لها وتسكن الشباك بعد 10 دقائق.

سدد بعدها برونو فيرنانديز بقوة من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة في الدقيقة 12.

دي خيا عاد ليخطئ مجددا بتمريرة إلى إريكسن الذي لم ينجح في إبعادها لتصل إلى يانسن الذي سدد على يمين دي خيا ليسجل الهدف الثاني بعد 18 دقيقة.

وفي الدقيقة 30 ومن ضربة ركنية، ارتقى إيفان توني برأسية ليمهدها إلى بن ميي ليوقع على الهدف الثالث.

ومن هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، وقع بريان مبيومو على الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من إيفان توني.

وتلقى مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة للمرة السادسة منذ بداية الموسم الماضي مقابل 13 مرة في كل المواسم منذ موسم 92-93.

وأصبح بريتفورد ثالث فريق في تاريخ البريميرليج يسجل أربعة أهداف في شوط واحد أمام مانشستر يونايتد بعد توتنام في أكتوبر 2020 ثم ليفربول في أكتوبر 2021.

دخل تين هاج الشوط الثاني بثلاث تغييرات بدخول تيريل مالاسيا ورافائيل فاران وسكوت مكتومناي في مكان لوك شاو وليساندرو مارتينيز وفريد.

دالوت أرسل عرضية في الدقيقة 49 إلى رونالدو الذي لعب رأسية جاءت بجوار القائم.

وعاد رونالدو للمحاولة مجددا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتذهب فوق العارضة.

تين هاج تدخل مجددا بدخول أنتوني إيلانجا في مكان جادون سانشو في الدقيقة 60.

رد بعدها توماس فرانك بدخول فيتالي يانلت في مكان جوش دا سيلفا.

وفي الدقيقة 67، لعب راشفورد عرضية إلى إريكسن الذي لعبها برأسه وتصدى لها رايا بنجاح.

تدخل فرانك مجددا بدخول فرانك أونيكا وسورينسن وخروج آرون هيكي وكريستيان نورجارد.

وكاد يانلت أن يسجل الهدف الخامس مع الدقيقة 80 ولكن دي خيا تصدى لتسديدته.

وأهدر إريكسن فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه بعد عرضية من ماركوس راشفورد وتسديدة بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى برينتفورد تغييرين جديدين بدخول يوان ويسا وشاندون بابتيستي في مكان بريان مبيومو وماتياس يانسن.

برينتفورد كاد أن يسجل أن الهدف الخامس في الدقيقة 85 ولكن تسديدة ويسا تصدى لها دي خيا.

سدد بعدها رونالدو من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها رايا مجددا.

آخر تغييرات تين هاج جاءت مع الدقيقة 87 بدخول دوني فان دي بيك في مكان كريستيان إريكسن.

ولم تسفر المباراة عن جديد، ليخسر مانشستر يونايتد مباراته الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الشياطين الحمر آخر 7 مباريات خارج ملعبهم في الدوري، لتكون أسوأ سلسلة في تاريخ النادي منذ 1936والتي خسر وقتها 10 مباريات.

وتلقى يونايتد الخسارة في أول مباراتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ انطلاقه في موسم 92-93.

وأصبح تين هاج أول مدرب يخسر أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد منذ 1921.





























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