مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته

السبت، 13 أغسطس 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - أرسنال - ليستر سيتي

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن إعجابه بعقلية مهاجم الفريق، البرازيلي جابريل جيسوس وذلك عقب مواجهة ليستر سيتي.

وقاد جابريل جيسوس فريقه أرسنال للفوز بنتيجة 4-2 على ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كانت مباراة كرة قدم جيدة من كلا الجانبين. بشكل عام سعداء لأننا حصلنا على النتيجة التي نريدها".

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جيسوس

وقال أرتيتا عن جيسوس: "نحن نعرف ما يمكن أن يقدمه جابي للفريق. سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين ولا يزال يشعر بخيبة أمل لأنه يعتقد أنه كان يجب أن يسجل أربعة أهداف. نحن بحاجة إلى هذه العقلية للذهاب إلى القمة".

وعن قلقه بشأن استمرارية مستوى جيسوس أوضح " لهذا السبب تعاقدنا معه. أعتقد أنه لعب 18 مباراة أساسية في الموسمين الماضيين وسنطالبه ببدء الكثير من المباريات، لذلك علينا إدارة هذا الأمر بشكل جيد كلما أتيحت الفرصة. الطريقة التي نتدرب بها أيضا مختلفة".

المهاجم البرازيلي المنضم من مانشستر سيتي قضى فترة تحضيرية ممتازة، وغاب عن المساهمة التهديفية في الجولة الأولى وانفجر أمام الثعالب، فسجل هدفين وصنع مثلهما.

ويليام ساليبا

وعن مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا أوضح " أعجبني رده فعله بعد الهدف الذي سجله بالخطأ".

وكشف "ما فعله جمهور أرسنال مع ساليبا بعد الهدف هو شيء لم أراه في مسيرتي. أعتقد أنه رفع ثقة ويلي".

وفي الدقيقة 52 سجل المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بالخطأ في مرماه هدفا بعدما حاول إعادة الكرة برأسه للحارس لكنها غالطت رامسديل وسكنت الشباك.

جمهور أرسنال حرص على تشجيع اللاعب رغم الخطأ ما ساعده في استعادة توازنه خلال باقي المباراة وفقا لمدربه الإسباني.

ويزاحم أرسنال منافسه مانشستر سيتي في الصدارة إذ يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطل الموسم الماضي برصيد 6 نقاط.

ويستعد أرسنال لمواجهة بورنموث يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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