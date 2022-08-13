كرة سلة - منتخب الناشئات يخسر من مالي في نهائي بطولة إفريقيا ويفقد لقبه

اكتفى منتخب آنسات مصر لكرة السلة تحت 18 عاما بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا.

وفشل منتخب آنسات مصر في الحفاظ على لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في عام 2020.

وخسر منتخب آنسات مصر على يد منافسه المالي بنتيجة 58_86 ليتوج الأخير بلقب بطولة إفريقيا 2022 التي أقيمت في مدغشقر.

وتمكن منتخب مالي من إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 23-15، وحاول منتخب مصر العودة في النتيجة في الفترة الثانية لكنها انتهت بتأخره بنتيجة 38-24.

أما الفترة الثالثة فقد انتهت بتقدم منتخب مالي بنتيجة 63-37، وحاول منتخب مصر تقليص الفارق في الفترة الرابعة التي انتهت بفوز مالي بنتيجة 86-54.

وكان منتخب آنسات مصر لكرة السلة تحت 18 عاما قد حجز مقعده في كأس العالم 2023 المقرر إقامتها بإسبانيا بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب ناشئات مصر على مدغشقر في نصف نهائي إفريقيا بنتيجة 98-66 قبل خوض المباراة النهائية ضد منتخب مالي المتأهل على حساب أنجولا.

وبذلك يكون منتخب ناشئات مصر قد تأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة والثانية على التوالي.

وكان المركز الأفضل لناشئات مصر في بطولة كأس العالم هو المركز 12 بالنسخة الماضية.

وحققت آنسات مصر بطولة إفريقيا مرتين من قبل عامي 2010 و2020.

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