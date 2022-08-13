كرة سلة - منتخب الناشئات يخسر من مالي في نهائي بطولة إفريقيا ويفقد لقبه

السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

جنا الألفي - منتخب ناشئات كرة السلة

اكتفى منتخب آنسات مصر لكرة السلة تحت 18 عاما بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا.

وفشل منتخب آنسات مصر في الحفاظ على لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في عام 2020.

وخسر منتخب آنسات مصر على يد منافسه المالي بنتيجة 58_86 ليتوج الأخير بلقب بطولة إفريقيا 2022 التي أقيمت في مدغشقر.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي جيسوس في خدمتكم.. البرازيلي يسجل ويصنع ويقود أرسنال للفوز على ليستر بالأربعة دي بروين يتألق وهالاند يصنع.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث برباعية فولام يهدر فرصة الفوز على ولفرهامبتون.. وساوثامبتون يعود من بعيد أمام ليدز

وتمكن منتخب مالي من إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 23-15، وحاول منتخب مصر العودة في النتيجة في الفترة الثانية لكنها انتهت بتأخره بنتيجة 38-24.

أما الفترة الثالثة فقد انتهت بتقدم منتخب مالي بنتيجة 63-37، وحاول منتخب مصر تقليص الفارق في الفترة الرابعة التي انتهت بفوز مالي بنتيجة 86-54.

وكان منتخب آنسات مصر لكرة السلة تحت 18 عاما قد حجز مقعده في كأس العالم 2023 المقرر إقامتها بإسبانيا بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب ناشئات مصر على مدغشقر في نصف نهائي إفريقيا بنتيجة 98-66 قبل خوض المباراة النهائية ضد منتخب مالي المتأهل على حساب أنجولا.

وبذلك يكون منتخب ناشئات مصر قد تأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة والثانية على التوالي.

وكان المركز الأفضل لناشئات مصر في بطولة كأس العالم هو المركز 12 بالنسخة الماضية.

وحققت آنسات مصر بطولة إفريقيا مرتين من قبل عامي 2010 و2020.

اقرأ أيضا:

خاص - دياب: الدوري سيكون موفرا للطاقة

أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

خاص - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم المشاركة في الكأس

رسميا - صفقة أسوان التاسعة

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع هدفه الدفاعي

.

.

منتخب آنسات السلة كرة سلة جنا الألفي
نرشح لكم
كرة سلة - منتخب مصر تحت 18 عاما يتأهل إلى كأس العالم ونهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - منتخب الناشئات يتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مدغشقر وبلوغ نهائي إفريقيا كرة سلة - منتخب مصر يختتم المعسكر الخارجي بالخسارة من بورتوريكو اتحاد اليد يكرم منتخب الناشئات بعد إنجاز بطولة العالم كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع تنس - نهاية عصر سيرينا ويليامز حوار في الجول – أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر.. وسننافس في مونديال الأندية كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن المشاركين في البطولة العربية
أخر الأخبار
خبر في الجول - زكريا الوردي لاعب الرجاء ضمن المعروضين على الزمالك 9 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - مشاركة عبد القادر وكوكا استعدادا لمباراة المقاصة 19 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - منتخب الناشئات يخسر من مالي في نهائي بطولة إفريقيا ويفقد لقبه 27 دقيقة | رياضات أخرى
فيتوريا يزور بيراميدز وجلسة مع تاكيس جونياس 30 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (4) - (0) مانشستر.. جوووول الرابع 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (2) (1) أودينيزي.. كالولو يتدخل في الوقت المناسب ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي ساعة | الكرة المصرية
جيسوس في خدمتكم.. البرازيلي يسجل ويصنع ويقود أرسنال للفوز على ليستر بالأربعة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب 3 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة 4 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح