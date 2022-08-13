تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي

كشف موقع "سبورتايم" المغربي أن نادي الزمالك حصل على توقيع زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء.

وانتهى عقد الوردي مع الرجاء بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وأضاف التقرير أن زكريا الوردي وفع على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن اللاعب صاحب الـ 23 عاما سيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الوردي كان قريبا من الانتقال إلى أحد الأندية الفرنسية لكنه حول وجهته إلى الزمالك بعد مشاكل إدارية حالت دون حصوله على تأشيرة السفر إضافة إلى العرض المادي الجيد من متصدر الدوري المصري.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016_2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018_ 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

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