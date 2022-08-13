تشكيل ميلان - ريبيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر بالوسط في الافتتاح أمام أودينيزي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي تشكيل الفريق في المباراة الافتتاحية من الموسم أمام أودينيزي.

ويستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه على ملعب سان سيرو في السادسة والنصف مساءً.

ويقود الكرواتي أنتي ريبيتش هجوم الروسونيري، بينما يبدأ إسماعيل بن ناصر في خط الوسط.

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ويعوض البوسني رادي كرونيتش غياب ساندرو تونالي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة مرمى: مايك ماينيان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – بيير كالولو – دافيدي كالابريا

الوسط: رادي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر

أمامهما: رافائيل لياو – براهيم دياز – جونيور ميسياس

الهجوم: أنتي ريبيتش

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