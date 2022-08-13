مدرب منتخب السويس لـ في الجول: أحلم بالبطولة بعد إقصاء فيوتشر وطلائع الجيش

تحدث ياسر الكناني المدير الفني لنادي منتخب السويس قبل مواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر على استاد السويس الجديد.

وقال الكناني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تعد مواجهة الغد مع سموحة صعبة للغاية ، نظرا لرحيل 14 لاعبا عن صفوف الفريق، فقائمتنا تضم 15 لاعبا و3 لاعبين ناشئين".

وأضاف "تدربنا مرة واحدة فقط على ملعب ستاد السويس الجديد، وباقي التدريبات على ملعب النادي، فالملعب حاليا ليس ميزة لنا نظرا لعدم التدرب المستمر عليه".

وأوضح "تحقيق الفوز على فيوتشر يدفعنا لمواصلة الانتصارات وتقديم أداء رائع أمام فريق سموحة بقيادة مدرب كبير مثل عبد الحميد بسيوني".

وتابع "صعدت لنهائي كأس مصر لاعبا مع المنصورة أمام الأهلي عام 1996، وصنعت هدف المنصورة لعز الرجال ،وحقق الأهلي الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف".

واختتم "الوصول لدور الثمانية يدفعني للمزيد من النجاح والتشبث بحلم تحقيق البطولة كمدرب".

ونجح منتخب السويس في اجتياز الأدوار التمهيدية على حساب كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وبورتو السويس بنفس الطريقة بعد التعادل 2-2، ثم بالفوز على بلبيس بهدف نظيف.

وفي دور الـ 32 فجر منتخب السويس مفاجأة كبرى بإقصاء فيوتشر بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ثم واصل مفاجأته بإقصاء طلائع الجيش من دور الـ 16 بهدف دون رد.

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