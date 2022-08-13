سبورت 1: ماني وحده لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف هافيرتز

يهتم بايرن ميونيخ بضم كاي هافيرتز نجم هجوم تشيلسي لدعم الصفوف الأمامية قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

جاء ذلك بحسب "سبورت 1" الألمانية، لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة بعد 8 سنوات بين جدران البافاري.

وجاء الاهتمام المسبق حينما أعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل، وكان تشيلسي من المهتمين بذلك الوقت، قبل أن تحسم رغبة المهاجم البولندي وجهته إلى كتالونيا.

وقال كيري هاو مراسل "سبورت 1": "سمعنا أن بايرن كان يفضل بيع ليفاندوفسكي لتشيلسي من أجل إحضار هافيرتز إلى ميونيخ".

وبعد إصرار ليفاندوفسكي على الانتقال إلى برشلونة وهو ما تم بالفعل، حول يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ اهتمامه الرئيسي إلى ساديو ماني نجم ليفربول، والذي تم التعاقد معه بالفعل.

وتألق مانا نسجلا في بدايته مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، خلال انتصار ساحق على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1.

وعلى الرغم من التعاقد مع ماني، إلا ان التقارير تعود لتتناول رغبة ناجلزمان في التعاقد مع هافيرتز أيضا.

ولعب هافيرتز 29 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي في الموسم الماضي، بينما لعب 75 دقيقة في المباراة الأولى لهذا الموسم ضد إيفرتون.

وبدأ هافيرتز البالغ من العمر 23 عاما مسيرته مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني، حيث لعب معه 150 مباراة رسمية قبل انتقاله إلى تشيلسي في صيف 2020 مقابل 71 مليون جنيه استرليني.

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