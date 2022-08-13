سبورت 1: ماني وحده لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف هافيرتز

السبت، 13 أغسطس 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - ألمانيا

يهتم بايرن ميونيخ بضم كاي هافيرتز نجم هجوم تشيلسي لدعم الصفوف الأمامية قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

جاء ذلك بحسب "سبورت 1" الألمانية، لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة بعد 8 سنوات بين جدران البافاري.

وجاء الاهتمام المسبق حينما أعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل، وكان تشيلسي من المهتمين بذلك الوقت، قبل أن تحسم رغبة المهاجم البولندي وجهته إلى كتالونيا.

وقال كيري هاو مراسل "سبورت 1": "سمعنا أن بايرن كان يفضل بيع ليفاندوفسكي لتشيلسي من أجل إحضار هافيرتز إلى ميونيخ".

وبعد إصرار ليفاندوفسكي على الانتقال إلى برشلونة وهو ما تم بالفعل، حول يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ اهتمامه الرئيسي إلى ساديو ماني نجم ليفربول، والذي تم التعاقد معه بالفعل.

وتألق مانا نسجلا في بدايته مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، خلال انتصار ساحق على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1.

وعلى الرغم من التعاقد مع ماني، إلا ان التقارير تعود لتتناول رغبة ناجلزمان في التعاقد مع هافيرتز أيضا.

ولعب هافيرتز 29 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي في الموسم الماضي، بينما لعب 75 دقيقة في المباراة الأولى لهذا الموسم ضد إيفرتون.

وبدأ هافيرتز البالغ من العمر 23 عاما مسيرته مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني، حيث لعب معه 150 مباراة رسمية قبل انتقاله إلى تشيلسي في صيف 2020 مقابل 71 مليون جنيه استرليني.

اقرأ أيضا:

خاص - دياب: الدوري سيكون موفرا للطاقة

أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

خاص - الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم المشاركة في الكأس

رسميا - صفقة أسوان التاسعة

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع هدفه الدفاعي

كاي هافيرتز بايرن ميونيخ تشيلسي
نرشح لكم
رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس ديلي ميل: مانشستر سيتي يراقب تيرني ديلي ميل: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فوفانا الصفقة التاسعة.. أسوان يتعاقد مع عبد الرحمن العشري فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب يوفنتوس يعير ظهيره إلى إينتراخت فرانكفورت
أخر الأخبار
مدرب منتخب السويس لـ في الجول: أحلم بالبطولة بعد إقصاء فيوتشر وطلائع الجيش 16 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت 1: ماني وحده لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف هافيرتز 37 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) - (0) بورنموث.. جريليش بدلا من فودين ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أرسنال (3)-(1) ليستر سيتي.. جوووول الرد السريع ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم الاستفاقة المتأخرة.. أستون فيلا يحقق النقاط الثلاث الأولى على حساب إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر سيتي - رياض محرز يعود وهالاند يقود المقدمة أمام بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - وايت ظهير أيمن.. وجيسوس يقود الهجوم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب 3 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 4 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة