ذا أثليتك: بيكيه لن يتقاضى راتبا.. الرافعة الرابعة تسجل 4 صفقات لـ برشلونة من أصل 5

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه مع فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

عززت الرافعة الاقتصادية الرابعة من حظوظ برشلونة في تسجيل صفقاته الجديدة، ولكن على الجانب الآخر هناك حدث إضافي يسهل الأمور، بطله جيرارد بيكيه مدافع الفريق.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن بيكيه عرض تخفيض راتبه بشكل كبير للغاية لمساعدة النادي على تسجيل الصفقات.

وأوضحت المصادر أن عرض بيكيه وصل إلى عدم تقاضي أي راتب خلال موسم 2022-2023، على أن يعود لتقاضيه في الموسم التالي 2023-2024.

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وسبق وأن خفض بيكيه راتبه في الصيف الماضي رفقة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لمساعدة برشلونة على تسجيل صفقات الموسم الماضي سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي وإريك جارسيا

وضم برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأندريسا كريستنسن وفرانك كيسي وجول كوندي في الصيف الجاري.

وبحسب "ذا أثليتك" أيضا فإن برشلونة سيتمكن من تسجيل ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستنسن وكيسي فقط بفضل الرافعة الرابعة، فيما سيضطر كوندي للانتظار لبعض الوقت، وبالتالي لن يكون متاحا لمواجهة رايو فايكانو في مستهل الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم -الجمعة- أنه باع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة به إلى شركة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو، وهي الرافعة الرابعة.

وفعل برشلونة الرافعة الأولى ببيع 10% من حقوق البث لصندوق استثمار "Sixth street".

أما الثانية فأتت ببيع نسبة 15% من حقوق البث لنفس الجهة، ليصل المجموع إلى 25%.

وتمثلت الرافعة الاقتصادية الثالثة في بيع 24.5% من استوديوهات النادي لـ"socios.com".

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