كرة سلة - منتخب مصر تحت 18 عاما يتأهل إلى كأس العالم ونهائي بطولة إفريقيا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 21:28

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما

تأهل منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 سنة إلى كأس العالم للشباب رسميا.

جاء ذلك بعد الفوز الذي حققه اليوم -الجمعة- على حساب منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ويتأهل المنتخبين المتأهلين إلى نهائي بطولة أفريقيا إلى كأس العالم مباشرة.

وهو ما حققه منتخب مصر اليوم بالفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 67/57.

وقدم شباب الفراعنة بقيادة مدربهم عمرو أبو الخير مباراة قوية أمام منتخب قوي ومنظم، إلا أن المنتخب المصري نجح في الحصول على بطاقتي كأس العالم والتأهل لنهائي إفريقيا في المباراة.

وتمكن المنتخب المصري من إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 14/12، وواصل منتخبنا تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها لصالحه متقدمًا بنتيجة 29/24.

وواصل منتخب مصر تقدمه في الفترة الثالثة من المباراة التي انتهت لصالحه بنتيجة 45/37، وواصل شباب الفراعنة تفوقهم في الفترة الرابعة التي انتهت بنتيجة 67/57.

بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر رسميا تأهله لنهائيات كأس العالم المقبلة في المجر، ويواجه منتخب مدغشقر في نهائي بطولة إفريقيا يوم الأحد المقبل.

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