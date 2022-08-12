كرة يد - الزمالك يتعاقد مع شادي خليل 3 سنوات

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع شادي خليل لتدعيم فريق كرة اليد قادما من صفوف سبورتنج.

وأعلن الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع شادي خليل لمدة 3 سنوات

ووقع خليل على عقود انتقاله بعد جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

أخبار متعلقة
رابطة الأندية تُغرم الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري بسبب الجماهير للمرة الأولى.. مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي لمواجهة ليل التشكيل - عودة محمود جاد لحراسة إنبي.. وبامبو يقود البنك الأهلي في كأس مصر

وسبق وأن انضم شادي خليل لصفوف الزمالك للمشاركة في بطولتي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

صورة

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على يد الأهلي فيما حسم كأس الكؤوس الإفريقية على حساب المنافس ذاته.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري الموسم المنصرم للمرة الرابعة على التوالي، بجانب التتويج ببطولة سوبر دوري المحترفين في نسخته الأولى، فيما خسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج.

اقرأ أيضا:

مباشر الكرة الذهبية - الإعلان عن المرشحين

عرض تركي لضم نجم الأهلي

ترتيب صلاح في جائزة الأفضل في أوروبا

فيتوريا يزور الأهلي

مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير مباريات الدوري

الزمالك كرة يد شادي خليل
نرشح لكم
اتحاد اليد يكرم منتخب الناشئات بعد إنجاز بطولة العالم كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع كرة يد - الأمل الأخير.. خسارة ناشئات مصر أمام السويد والمنافسة على المركز السابع حوار في الجول – أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر.. وسننافس في مونديال الأندية كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد حوار في الجول - سيدات منتخب اليد عن "تحول الحلم لحقيقة.. وتجدد الطموح والهدف" كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: سيكون موسم صعب وغريب بسبب كأس العالم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الركراكي يقود المغرب في وديتي تشيلي وباراجواي استعدادا لكأس العالم 3 ساعة | الوطن العربي
مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – فيوتشر يسعى للحصول على خدمات جنش نهائيا.. وموقف اللاعب 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: جلسة صلح تعيد الحسين عموتة مدربا لـ الوداد 3 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر بيولي: الملعب سيحدد إذا كنا أفضل أو أسوأ.. ولا نشغل أنفسنا بما يقال خارج ميلانيلو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
افتتاح الدوري الإسباني - أوساسونا يهزم إشبيلية ويسجل سابقة تاريخية 4 ساعة | الدوري الإسباني
البدلاء يقلبون الطاولة.. بوروسيا دورتموند يضرب فرايبورج بثلاثية متأخرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب 4 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة