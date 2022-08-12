كرة يد - الزمالك يتعاقد مع شادي خليل 3 سنوات

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع شادي خليل لتدعيم فريق كرة اليد قادما من صفوف سبورتنج.

وأعلن الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع شادي خليل لمدة 3 سنوات

ووقع خليل على عقود انتقاله بعد جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وسبق وأن انضم شادي خليل لصفوف الزمالك للمشاركة في بطولتي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على يد الأهلي فيما حسم كأس الكؤوس الإفريقية على حساب المنافس ذاته.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري الموسم المنصرم للمرة الرابعة على التوالي، بجانب التتويج ببطولة سوبر دوري المحترفين في نسخته الأولى، فيما خسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج.

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