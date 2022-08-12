للمرة الأولى.. مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي لمواجهة ليل
الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
أعلن نانت عن تشكيله لمواجهة ضيفه ليل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.
ويظهر المهاجم مصطفى محمد في صفوف نانت الأساسية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: كوكو - جان شارل كاستيليتو - أندريه جيروتو - نيكولاس بالوا - كوينتان مرلين
خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - لودوفيك بلاس
خط الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد
وافتتح نانت الدوري بالتعادل السلبي مع مضيفه أنجيه في الجولة الأولى.
وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 71 على حساب إيفان جيسان.
أيضا ظهر مصطفى محمد بديلا في كأس السوبر الفرنسي الذي خسره الفريق أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد.
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