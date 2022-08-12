للمرة الأولى.. مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي لمواجهة ليل

أعلن نانت عن تشكيله لمواجهة ضيفه ليل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ويظهر المهاجم مصطفى محمد في صفوف نانت الأساسية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: كوكو - جان شارل كاستيليتو - أندريه جيروتو - نيكولاس بالوا - كوينتان مرلين

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - لودوفيك بلاس

خط الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد

وافتتح نانت الدوري بالتعادل السلبي مع مضيفه أنجيه في الجولة الأولى.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 71 على حساب إيفان جيسان.

أيضا ظهر مصطفى محمد بديلا في كأس السوبر الفرنسي الذي خسره الفريق أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد.

اقرأ أيضا:

مباشر الكرة الذهبية - الإعلان عن المرشحين

عرض تركي لضم نجم الأهلي

ترتيب صلاح في جائزة الأفضل في أوروبا

فيتوريا يزور الأهلي

مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير مباريات الدوري