جائزة الكرة الذهبية للسيدات - النيجيرية أوشوالا تنافس هيجربيرج وبوتياس ضمن 20 مرشحة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية للسيدات

تواجدت النيجيرية أسيسيات أوشوالا لاعبة برشلونة الإسباني ضمن المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2022 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتقدم الجائزة من 2018 وحققت النرويجية إدا هيجيبرج الجائزة في النسخة الأولى.

تبعتها الأمريكي ميجان رابينو في 2019 ثم الإسبانية أليكسيا بوتياس في 2021.

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وتواجدت هيجيبرج وبوتياس ضمن قائمة المرشحات للعام الجاري.

وجاءت قائمة المرشحات للجائزة كالآتي:

الفرنسية سيلما باشا – أولمبيك ليون الفرنسي

الهولندية فيفيان ميديما – أرسنال الإنجليزي

السويدية فريدولينا رولفو – برشلونة الإسباني

الأسترالية سام كير – تشيلسي الإنجليزي

الإنجليزية لوسي برونز – برشلونة الإسباني

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التشيلية كريستياني إندلر – أولمبيك ليون الفرنسي

الألمانية لينا أوبيردورف – فولفسبورج الألماني

الفرنسية كاديدياتو دياني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الأمريكية كاترينا ماكاريو – أولمبيك ليون الفرنسية

الإسبانية أليكسيا بوتياس – برشلونة الإسباني

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الألمانية ألكسندرا بوب – فولفسبورج الألماني

الإسباني أنيتا بونماتي – برشلونة الإسبانية

الفرنسية ويندي رينارد – أولمبيك ليون الفرنسي

الأمريكية أليكس مورجان – سان دييجو ويف الأمريكي

الإنجليزية بيث مايد – أرسنال الإنجليزي

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النيجيرية أسيسيات أوشولا – برشلونة الإسباني

الفرنسية ماري أنطويت كاتوتو – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزية مايلي برايت – تشيلسي الإنجليزي

الأمريكية ترنتي رودمان – واشنطن إسبريت الأمريكي

النرويجية أدا هيجيبريج – أولمبيك ليون الفرنسية

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ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز: الكرة الذهبية للرجال والسيدات وكذلك جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب) وجائزة ياشين (أفضل حارس) تبعا.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

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