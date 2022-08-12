مران الزمالك - تأهيل الونش ونيمار.. وما قاله فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم -الجمعة- على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض.

جاء ذلك على هامش الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي المقبلة في كأس مصر.

وقال المدرب في حديثه للاعبين وفقا للموقع الرسمي: "اتفقنا منذ البداية جميعا على تحقيق هدف واحد وهو النجاح والوصول لمنصات التتويج، وتكلل الأمر بالنجاح في البداية بتحقيق بطولة كأس مصر للموسم الماضي".

وأضاف "نسير بخطوات ثابتة وناجحة في بطولة الدوري للوصول للهدف المطلوب وهو التتويج باللقب، ويتبقي بعض الخطوات القليلة المهمة في المشوار".

واختتم "الآن علينا غلق صفحة بطولة الدوري مؤقتا، لأن أمامنا خطوة مهمة يوم الإثنين المقبل في بطولة كأس مصر أمام الإسماعيلي في دور الـ 16، لا بد من تخطيها وتحقيق المطلوب وهو الفوز لاستكمال مشوار المنافسة على البطولة".

وفي نهاية الجلسة حرص فيريرا ومعاونيه على شرح بعض الملاحظات الفنية والخططية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية بدنية للاعبين لمدة 20 دقيقة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، وتحت إشراف المدرب العام أسامة نبيه.

كما أجرى الثنائي محمود حمدي الونش وسيد عبد الله نيمار تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمثلت في الجري الخفيف لمدة 15 دقائق قبل بعض التدريبات باستخدام الكرة.

واكتفى الثنائي بهذه الحصة فقط وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد من الجهاز الفني للتغلب على الإرهاق.

واطمأن فيريرا على جاهزية أيمن حفني وعمر السعيد خلال مران اليوم.

أيضا أدى الفريق فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى، حيث حرص أعضاء الجهاز الفني على تدوين الملاحظات منها لإدراجها في التقرير الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضا:

مباشر الكرة الذهبية - الإعلان عن المرشحين

عرض تركي لضم نجم الأهلي

ترتيب صلاح في جائزة الأفضل في أوروبا

فيتوريا يزور الأهلي

مجلس الوزراء يكشف كيفية تبكير مباريات الدوري