للمباراة الثالثة على التوالي.. تريزيجيه في تشكيل طرابزون الأساسي لمواجهة هاتاي

أعلن طرابزون سبور عن تشكيله لمواجهة ضيفه هاتاي سبور ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري التركي.

ويتواجد الجناح محمود حسن تريزيجيه في تشكيل الفريق الأساسي لخوض هذه المباراة.

وحقق طرابزون بداية جيدة للدوري الذي يحمل لقبه بالفعل، حيث فاز على مضيفه إسطنبول سبور بهدفين دون رد في الأسبوع الأول.

📃 Here is our starting XI against Atakaş Hatayspor! #TSvHTY pic.twitter.com/7mcEpuBiCr — Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) August 12, 2022

وشارك تريزيجيه في هذه المباراة بصورة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 79 وحل دجانيني بدلا منه.

وافتتح طرابزون سبور موسمه متوجا بكأس السوبر، برباعية دون رد على حساب سيفاس سبور.

وبدأ تريزيجيه تلك المباراة أيضا، حتى خرج في الدقيقة 73 وحل مانوليس سيوبيس بدلا منه.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

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