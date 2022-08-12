جائزة ياشين - الأول عربيا والثاني إفريقيا.. ياسين بونو مرشح للفوز كأفضل حارس

تواجد الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الإسباني ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين ضمن جوائز مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأصبح ياسين بونو أول عربي يُرشح للجائزة والثاني إفريقيا بعد الكاميروني أندري أونانا حارس أياكس الهولندي في 2019.

وكان بونو البالغ 31 عاما قد حصد جائزة زامورا كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتقدم الجائزة لأفضل حارس في أوروبا وبدأت من 2019.

فاز بها البرازيلي أليسون والإيطالي جانلويجي دوناروما في نسختي 2019 و2021.

المرشحون لجائزة ليف ياشين كأفضل حارس:

ياسين بونو في قائمة المرشحين لجائزة "ليف ياشين".. وتيبو كورتوا ينافس على جائزة أفضل حارس في العالم 🏆✨#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/ErbIuCyTub — FilGoal (@FilGoal) August 12, 2022

ياسين بونو – إشبيلية

ثيبو كورتوا – ريال مدريد

أليسون بيكر – ليفربول

مايك ماينيان – ميلان

إيدرسون – مانشستر سيتي

إدوارد ميندي – تشيلسي

يان أوبلاك – أتليتكو مدريد

مانويل نوير – بايرن ميونيخ

هوجو لوريس – توننام

كيفين تراب – إينتراخت فرانفكورت

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

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