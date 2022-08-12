جائزة كوبا - 6 مرشحين من الدوري الألماني كأفضل لاعب شاب

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

جائزة كوبا

سيطر الدوري الألماني على جوائز أفضل لاعب شاب والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بتواجد 6 من أصل 10 من المرشحين لـ جائزة كوبا.

ويتواجد أيضا لاعبين من الدوري الإسباني ولاعب لكل من الدوري الإنجليزي والفرنسي.

تقدم الجائزة لأفضل لاعب شاب في أوروبا، وبدأت في 2018.

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فاز بها كل من: كيليان مبابي وماتيس دي ليخت في 2018 على الترتيب.

وحصد بيدري لاعب وسط برشلونة جائزة العام الماضي.

وجاء أسماء المرشحين للجائزة كالآتي:

الألماني كريم أديمي - بوروسيا دورتموند الألماني

الإنجليزي جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا - ريال مدريد الإسباني

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الهولندي ريان جرافينبرخ - بايرن ميونيخ الألماني

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البرتغالي نونو مينديش – باريس سان جيرمان الفرنسي

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي جاشكو جفارديول – ريد بول لايبزج الألماني

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

الألماني فلوريان فريتز – باير ليفركوزن الألماني

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وتواجد كل ساكا وجرافينيرخ وموسيالا وفريتز وبيلينجهام ونونو مينديش في قائمة المرشحين لجائزة العام الماضي والتي حصدها بيدري لاعب برشلونة.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

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