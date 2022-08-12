الدرجة الثانية - سابع صفقات الصيف.. بايونيرز يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب السابق

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 18:42

كتب : رضا السنباطي

فريق بايونيرز

أعلن نادي بايونيرز تعاقده مع أحمد صبحي ظهير أيمن إنبي وأسوان السابق.

جاء ذلك بعقد يمتد لموسم واحد.

ولعب أحمد صبحي مع منتخب مصر للشباب سابقا، حيث شارك في كأس العالم للشباب عام 2011.

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ويعد صبحي سابع صفقات بايونيرز هذا الصيف.

جاء ذلك بعد أن أعلن النادي تعاقده مع كريم بدير وعلي عصمت ومصطفى حنفي وأحمد ناصر وإبراهيم عبد العزيز ومحمد خالد.

ويلعب بايونيرز في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب محمد عبد الله.

وصعد بايونيرز إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، حيث احتل المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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