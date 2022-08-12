دانييل مالديني: أريد أن ينظر الناس إليّ دون التفكير في والدي

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

دانييل مالديني - ميلان

أعرب دانييل ماليدني لاعب ميلان المعار إلى سبيزيا عن رغبته الفترة المقبلة في المرحلة الجديدة من مسيرته الكروية.

وأُعير مالديني إلى سبيزيا لموسم واحد دون خيار شراء بعد نهاية المدة.

وقال مالديني لـ جازيتا ديلو سبورت: "شعرت بالحزن لمغادرة جميع من في ميلان لكن كانت هذه اللحظة المناسبة لتحدٍ جديد، أمي قلقة بسبب ذلك لكن أبي هاديء أنه اختياري".

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وأضاف "لدي هدف هو أن أجعل الناس تنظر إلىّ دون التفكير في والدي، وعليّ اللعب جيدا للغاية من أجل ذلك".

وتابع "مستعد للتكيف واللعب في مراكز أخرى، يمكنني أن أكون مهاجم وهمي أو ثان، هدفي أن أكون مفيدا لـ سبيزيا".

وعن كواليس التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان، قال: "بعد الدربي في فبراير، بدأنا نشعر أننا قادرون على التتويج، وأن لا شيء مستحيل في كرة القدم".

وسجل مالديني الابن هدفه الأول والوحيد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مواجهة خارج أرضه في سبيزيا الموسم الماضي.

وكان صاحب الـ20 عاما جزءًا من فريق الروسونيري الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي في 2021-22 لأول مرة منذ 12 عاما.

وأصبح دانييل أول لاعب في عائلة مالديني يرتدي قميص فريق آخر في الدوري الإيطالي.

جده شيزاري ارتدى قمصان فوجيا وتيرنانا وبارما في الدرجة الثانية، وشيقيقه كريستيان ارتدى قميص فريق برو سيستو في الدرجة الثالثة.

وخاض دانييل 24 مباراة خلال آخر موسمين بقميص الفريق الأول لميلان.

ويستهل سبيزيا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة الصاعد حديثا إيمبولي.

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