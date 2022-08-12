لتسجيل الصفقات الجديدة.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة

واصل برشلونة تنفيذ خطة الرافعات الاقتصادية القائمة على بيع أجزاء من أصوله لفك أزمته المالية، والدور جاء على جزء جديد من استوديوهات النادي.

وأشار برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إلى أنه باع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة به إلى شركة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو.

وأوضح برشلونة أن تلك العملية تأتي بعد نظيرتها التي تم الموافقة عليها في 29 يوليو الماضي مع "socios.com" ببيع جزء من الاستوديوهات مقابل 100 مليون كذلك.

وأتم برشلونة بيانه مؤكدا أنه من خلال هذه الاستثمارات فإن الشركاء يبرهنون على ثقتهم في قيمة مشروع برشلونة ومستقبل المحتوى الرقمي في عالم الرياضة.

وحسبما ذكرت التقارير الإسبانية أبرزهم من صحيفة "سبورت" فإن برشلونة بذلك يستطيع تسجيل صفقاته الجديدة بدون مشاكل.

وبذلك يكون باع برشلونة الرافعة الأولى بواقع نسبة 49.9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي مقابل مبلغ يتراوح من 200 لـ300 مليون يورو.

أما الرافعة الاقتصادية الثانية فتمثلت في بيع 15% من إيرادات حقوق البث لـ25 عاما لشركة "Sixth street" بعدما اشترت 10% من حقوق البث مقابل 607.5 مليون يورو.

وتمثلت الرافعة الاقتصادية الثالثة في بيع جزء من الاستوديوهات لـ"socios.com".

ما هي الرافعات الاقتصادية؟

الرافعة الاقتصادية هي استراتيجية يستخدم فيها المستثمر إما الديون وإما جزء من أصوله لتوفير رأس المال اللازم للاستثمار فيما يمكنه زيادة العائد المحتمل لاستثماراته.

ويختلف هذا المفهوم عن "الرافعة المالية" الشائعة عبر منصات التداول والبورصة، إذ يقتصر الأمر على اقتراض المال للاستثمار في منتجات مالية معينة تهدف لزيادة العائد.

في حالة برشلونة تتكون الخطة من رافعتين أساسيتين:

بيع 49.9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي.

بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما.

وحصل خوان لابورتا رئيس النادي وإدارته على موافقة الأعضاء لإقرار هذه الخطة.

فيما يخص شركة التسويق، كانت إجابة إدوارد روميو نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية واضحة للغاية: "ما الذي نفضله؟ امتلاك 100% من شركة قيمتها 10 أم امتلاك 51% من شركة قيمتها 1000؟ الإجابة واضحة بالنسبة لنا".

وبرر النادي هذا المشروع بحاجته لشريك يساعده على النمو في المزيد من الأسواق، مع وجود حق لإعادة شراء الحصة المباعة، من الشركة التي تأسست عام 2018 لزيادة مبيعات النادي وعملياته الترويجية حول العالم.

أما فيما يخص بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما، فهذه هي نصف المدة الزمنية المقدمة في مشروع CVC مع رابطة "لا ليجا".

المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الفترة التي انتهت برحيل ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، يقتضي رهن حصة من الحقوق لمدة 50 عاما، وكاد أن يصبح ساري المفعول لولا 4 أندية تصدت له من أصل 42، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وسبق لبرشلونة أيضا رفض عرض بقيمة مليار يورو مقابل 100% من حقوق البث لمدة 10 سنوات، بحسب ما أوضحه لابورتا، إذ لا ينوي النادي التخلي عن كامل حقوقه مقابل مبلغ مادي ثابت، في زمن يشهد الكثير من المتغيرات.

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