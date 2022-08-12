مرتضى يكشف ضم لاعبا لسلة الزمالك.. تعاون مع فيوتشر وتدخل أبو ريدة لحل أزمة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن تعاقد ناديه مع الأمريكي تيريل تو هولواي لينضم لفريق كرة السلة بداية من الموسم الجديد.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "وقعت العقود اليوم وهو لاعب أمريكي على أعلى مستوى".

وعن تعارض موعد كأس سوبر لوسيل مع مباراة الذهاب في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أمام إيليكت التشادي قال: "كأس لوسيل سيقام 9 سبتمبر ومباراة الذهاب من المفترض أن تقام في الموعد ذاته في تشاد".

وواصل "هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتفاوض مع الجانب التشادي على لعب مباراتي الذهاب والإياب في مصر على نفقة الزمالك بداية من يوم 16 سبتمبر للذهاب والإياب يكون بعد ذلك بأسبوع".

وأردف "لو فشل التفاوض حول إقامة المباراتين في مصر سيحاول أبو ريدة الاتفاق مع رئيس الاتحاد القطري على أن نمكث يومين هناك بعد اللقاء ونسافر مباشرة لتشاد بطائرة خاصة".

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.

وكشف مرتضى في سياق آخر عن اتفاقية تعاون مع نادي فيوتشر وقال: "هناك اجتماع حدث بين أحمد دياب وأمير مرتضى منصور وتم الاتفاق أن أي لاعب يحتاجه فيوتشر ولا يحتاجه الزمالك فسوف ينتقلون".

وأتم "أما أي لاعب يحتاجه الزمالك فسوف ينضم لنا، الأولوية للزمالك".

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