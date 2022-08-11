التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وميسي في هجوم الاتحاد بمباراة محمد عمر الأولى

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإسماعيلي بالهدف أمام الجونة

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ويتساوى الإسماعيلي والاتحاد السكندري في عدد النقاط، إذ يحتل الدراويش المركز الـ12 في الترتيب برصيد 33 نقطة بينما يأتي زعيم الثغر خلفه في المركز الـ13 بنفس عدد النقاط.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: محمد عادل – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي.

الوسط: أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد مخلوف – محمود عبد العاطي دونجا.

الهجوم: محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي.

بينما جاء التشكيل الأول لـ محمد عمر المدير الفني الجديد لـ الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: عبد الله نصيب - محمود شبانة - السيد سالم.

الوسط: صبري رحيل - رمضان عطية - سعيدو سيمبوري - هشام صلاح.

الهجوم: بنجامين بواتينج - خالد الغندور - أحمد عادل ميسي.

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