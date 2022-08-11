الاتفاق تم.. سكاي: جيوفاني سيميوني إلى نابولي

توصل نابولي إلى اتفاق مع فيرونا بشأن التعاقد مع جيوفاني سيميوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب التقارير.

وأوضحت "سكاي سبورت" إيطاليا، أن سيميوني سينتقل لصفوف نابولي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.

وكشفت التقارير أن نابولي سيضع بندا بأحقية شراء سيميوني نهائيا من فيرونا مقابل 12 مليون يورو.

نجل دييجو سيميوني مدرب هيلاس فيرونا شارك خلال المسوم المنصرم في 37 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

صاحب الـ27 عاما سبق بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي مع جنولى في 2016 قادما من ريفر بليت الأرجنتيني

وشارك جيوفاني مع جنوى خلال 37 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع هدفين قبل أن ينتقل لصفوف فيورنتينا في الموسم التالي.

وخاض سيميوني مع فيورنتينا في 80 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 8 آخرين وانتقل لصفوف كالياري في صيف 2020.

المهاجم الأرجنتيني لعب 70 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 6 آخرين قبل خوض تجربة جديدة مع هيلاس فيرونا منذ صيف 2021.

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