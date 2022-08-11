بعد مفاوضات نافاس.. نابولي يتعاقد مع حارس إيطاليا السابق

أتم نابولي إجراءات التعاقد مع سالفاتوري سيريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سالفاتوري سيريجو النادي : نابولي نابولي

وأعلن نابولي تعاقده بشكل رسمي مع سيريجو قادما من صفوف جنوى دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

تعاقد نابولي مع سيريجو جاء بعد أنباء الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان بصفقة انتقال فابيان رويز من نابولي إلى نادي العاصمة الفرنسي.

ويسعى نابولي لزيادة المقابل المادي للصفقة بينما وافق باريس سان جيرمان على إشراك اسم نافاس في الصفقة وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات.

سيريجو لم يشارك خلال الموسم المنصرم مع جنوى في أي مباراة.

صاحب الـ35 عاما بدأ مسيرته رفقة فينيسيا ثم باليرمو وفي 2011 انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وخرج معارا لصفوف إشبيلية وأوساسونا موسم 2016-17.

مع سان جيرمان حقق 13 لقبا، وخاض 190 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 84 واستقبل 149 هدفا

وفي 2017 انضم لصفوف تورينو في صفقة انتقال حر.

بقميص التورو شارك في 152 مباراة بجميع المسابقات استقبل 221 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 42.

وعلى المستوى الدولي خاض سيريجو 28 مباراة بقميص المنتخب الإيطالي واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ عليها خلال 16 مباراة.

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